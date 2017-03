02-03-2017 17:07

Masterclass termina hoje na EPABI

Termina hoje mais uma edição do ciclo de masterclasses EPABI – Escola Profissional de Artes da Covilhã, que juntou mais de 200 participantes da região e de todo o país. Realizada em parceria com o Conservatório Real de Haia (Holanda), a atividade começou no domingo e consiste na realização de cursos intensivos nos diversos instrumentos, de dois ou três dias, dinamizados por professores convidados, de nível superior, que são referências nacionais e internacionais. A formação destinou-se aos alunos da EPABI e a outros jovens estudantes de música. Este ano, Filipe Quaresma (violoncelo) e João Barroso (oboé), dois antigos alunos da escola e que têm já percursos académicos e profissionais de excelência, regressam à Covilhã na qualidade de professores convidados. Houve também um atelier de montagem e produção de palhetas para oboé pelo conceituado produtor J. Berthelot e uma demonstração de instrumentos. A atividade tem o apoio da autarquia e da Associação Beira Serra.