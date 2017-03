02-03-2017 16:05

Conferência Internacional de Cibersegurança no IPG

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) receberá, dia 15 de março, uma Conferência Internacional de Cibersegurança. O evento contará com a presença de vários intervenientes, nomeadamente Carvalho Rodrigues, pai do primeiro satélite português, e Suleyman Anil, former head cyber defense (NATO HQ Brussels). As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, terminando a 9 de março.