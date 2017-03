01-03-2017 18:31

Aguiar da Beira recupera bailes “à moda antiga”

Estão de volta a Aguiar da Beira os convívios à moda antiga com bailarico popular ao som de tocadores locais. A iniciativa partiu do CLDS 3G “Aguiar no Coração”, através da ação “60 Mais Social Clube”, e pretende «devolver às aldeias e à população as tardes domingueiras de alegria e convívio entre gerações, recuperando hábitos culturais e reforçando laços sociais e níveis de participação», referem os promotores. O primeiro baile decorreu no Souto e juntou cerca de uma centena de pessoas durante a tarde de domingo gordo.