01-03-2017 16:44

Obras de Florêncio Maíllo até final do mês no Museu da Guarda

A exposição de pintura “Del Jardín del Bosco – Diálogos com o Museu da Guarda”, de Florêncio Maíllo, foi prolongada até ao final de março, anunciou a autarquia. A medida visa corresponder ao «elevado número de visitantes» que a mostra tem tido. Composta por uma centena de obras, executadas com diferentes procedimentos plásticos e inspiradas no painel central do tríptico “O Jardim das Delicias”, do pintor holandês Hierónimo Bosch, esta exposição estabelece ainda um interessante diálogo com peças da coleção do Museu da Guarda catalogadas nos temas da representação de nus, das frutas e flores, de cavalos e dos contentores de fluídos. Segundo a instituição, a mostra já foi vista por cerca de 1.578 pessoas.