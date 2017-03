01-03-2017 15:26

Homem detido em Caria por posse de arma proibida e dano com violência

Um homem, de 44 anos, foi detido na localidade de Caria (Belmonte) após ter efetuado disparos, na segunda-feira, com uma carabina de calibre 22 contra uma residência. Além da detenção, foi também recuperada a referida arma de fogo, que se encontrava na posse do suspeito em situação ilegal. O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e eventual submissão a adequadas medidas de coação.