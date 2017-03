01-03-2017 14:35

BMEL organiza ciclo dedicado a Gil Vicente

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) dedica este mês a Gil Vicente (1465 - 1537), considerado "o pai do teatro português". O ciclo de atividades surge a pretexto dos 500 anos do "Auto da Barca do Inferno" e inclui uma mostra bibliográfica, conferências e atividades de leitura que se irão repartir por este mês. O ciclo começa na sexta-feira com uma mostra bibliográfica, que decorrerá até dia 31, que tem como objetivo «divulgar junto da comunidade o conjunto de obras que a BMEL possui no seu fundo bibliográfico de e sobre o autor Gil Vicente», explica a biblioteca.