28-02-2017 18:41

Luís Franco-Bastos no TMG

O humorista Luís Franco-Bastos sobe ao palco do TMG esta noite (21h30) com o espetáculo de stand-up comedy "Voz da Razão". Em cena o imitador e comediante apresenta a sua noção e perspetiva sobre o mundo, a política, o futebol, a sociedade, a música ou as relações entre homens e mulheres. "A esquizofrenia vocal e as personagens que sempre o caracterizaram continuam presentes mas, através da voz dos outros, exprime a sua própria", adiantou a produção.