28-02-2017 12:08

Despiste em Almeida provoca dois feridos

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros em Almeida, no distrito da Guarda, às 02h23, provocou um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Viseu, e um ligeiro, que foi assistido no Hospital da Guarda. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 332, que liga Almeida a Vilar Formoso. No socorro estiveram os Bombeiros de Almeida com oito operacionais.