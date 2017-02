28-02-2017 11:57

Está aberta a votação para eleger os finalistas do projeto "Heróis da Fruta"

O Município de Fornos de Algodres estabeleceu uma parceria com a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), para o ano letivo 2016/2017, relativa à sexta edição do projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável». Esta parceria visa fazer com que a comunidade escolar elabore canções e vídeos com as lições que aprenderam ao longo do projeto sobre a importância dos hábitos saudáveis. Fornos de Algodres foi o município do distrito da Guarda com maior número de escolas a participar (5 escolas). A votação já está aberta ao público e decorre até às 23:59 de 10 de março no site www.heroisdafruta.com.