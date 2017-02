27-02-2017 14:35

Casting para série da RTP decorre no Sabugal

Decorre até às 18 horas de hoje um casting para figurantes, no Auditório Municipal do Sabugal, interessados em participar nas gravações da série da RTP "Ministério do Tempo", a realizar em Sortelha, Sabugal, Alfaiates e Forcalhos durante a semana de 13 a 17 de março. “Ministério do Tempo”, uma emocionante série repleta de aventuras para miúdos e graúdos, percorre os quase nove séculos da História de Portugal e as figuras que mais a marcaram cruzam-se em encontros insólitos e originais, viajando entre várias épocas, criando enredos inesperados e vivendo situações fantásticas. Nesta produção estão envolvidas dezenas de pessoas, entre atores, figurantes e equipa técnica. Mariana Monteiro, João Craveiro, Sisley Dias, Luís Vicente, António Capelo, Andreia Dinis e Carla Andrino são alguns dos atores que fazem parte do elenco.