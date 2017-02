27-02-2017 12:11

Obras desviam trânsito na Guarda

Devido a obras, o trânsito, no sentido ascendente, está a ser desviado para a Rua Paiva Couceiro, na Guarda, a partir da rotunda situada no início da Rua 31 de Janeiro.

Segundo informação da Câmara da Guarda, a alteração terá a duração prevista de 30 dias e acontece no âmbito da Reabilitação da Rotunda da Dorna e Zona Envolvente. O objetivo dos trabalhos é «a realização das águas pluviais na Avenida Monsenhor Mendes do Carmo logo a seguir à rotunda 31 de Janeiro até à rotunda das finanças».