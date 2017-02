27-02-2017 10:43

Vila Franca das Naves com título à vista no Distrital da IIª Divisão da AF Guarda

A 13ª jornada o Distrital da IIª Divisão da AF Guarda teve muitos golos, 14 em quatro jogos.

O título já dificilmente poderá escapar ao Vila Franca das Naves, que venceu 4-0 em Pala e conta nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado. O Foz Côa perdeu 5-1 na deslocação ao campo do Guarda Unida e partilha agora o segundo lugar com o Celoricense, que venceu 2-0 em Freixo de Numão. Por sua vez, o Paços da Serra também ganhou fora por 2-1 à ADC Castelos. No domingo folgou o Casal Cinza.