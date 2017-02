26-02-2017 20:50

Sabugal e Mêda perderam no Distrital da Guarda

O Sp. Sabugal e o Sp. Mêda perderam hoje na 19ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda e quem aproveitou para se chegar à frente foi o Aguiar da Beira. O vencedor dos raianos, que lideram a prova, por 1-0 alcançou os medenses na segunda posição da classificação.

Numa jornada com poucos golos, a grande surpresa aconteceu em Vilar Formoso, onde a equipa da fronteira venceu o Sp. Mêda por 1-0 e deixou o último lugar da geral, agora ocupado pelo Estrela Almeida, que perdeu 2-0 no terreno do Vilanovenses. Já o antepenúltimo Vila Cortês do Mondego empatou 1-1 na receção ao Fornos de Algodres. Nos restantes jogos, o Manteigas venceu em casa 2-1 ao São Romão e o jogo Trancoso-Figueirense terminou empatado sem golos. Nesta jornada folgou o Soito.