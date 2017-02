26-02-2017 18:55

Gouveia volta a perder na fase de manutenção do Campeonato de Portugal

O Desportivo de Gouveia voltou hoje a perder na fase de manutenção do Campeonato de Portugal.

Os serranos foram derrotados 3-0 em Águeda pelo Recreativo local e somaram a terceira derrota consecutiva nesta fase, ocupando a penúltima posição da série D com seis pontos.