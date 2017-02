26-02-2017 18:35

Sp. Covilhã e Porto B empatam

Sp. Covilhã e Porto B empataram hoje a uma bola no Santos Pinto, em jogo da

29ª jornada da IIª Liga.

Os golos surgiram já perto do final da partida com Sambinha a inaugurar o marcador para os locais aos 82’ e o portista André Pereira a empatar o encontro dois minutos depois.