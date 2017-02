26-02-2017 12:45

Carnaval sai à rua esta tarde em Vila Franca das Naves

Um dos mais carismáticos cortejos de Carnaval da região acontece esta tarde em Vila Franca das Naves (Trancoso).

O desfile tem início pelas 14h30 e parte da adega cooperativa Beira Serra. O corso será constituído por foliões, carros alegóricos, bombos, pifaradas, concertinas, zés pereiras e gigantones, não faltando também a sátira e a ironia própria da época.

Depois de desfilar pelas principais ruas da vila, o cortejo termina no Largo do Mercado cerca das 17h30, seguindo-se o Enterro do Entrudo. A atividade é organizada pela União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, com o apoio do município de Trancoso.

A festa prossegue depois com um baile, tasquinhas e muitas surpresas.