25-02-2017 16:20

Roteiro do Carnaval na região

O Carnaval está a chegar e O INTERIOR deixa-lhe aqui algumas propostas para festejar esta época.



“Entrudo Gordo”, Sabugal



O “Entrudo Gordo” está de regresso ao concelho do Sabugal, com um programa diversificado que começa amanhã e dura até ao final do mês. Sob o tema “Contos Infantis”, o ponto alto do programa acontece domingo (15 horas), com o tradicional desfile de Carnaval pelas ruas da cidade, que contará com a participação de associações e IPSS’s locais. O ponto de partida é junto ao Largo do Museu e o cortejo termina na central de camionagem, onde será representada a peça “Lenda do Pastor da Serra”.





Folia e sátira no corso carnavalesco de Vila Franca das Naves



A União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, com o apoio do município de Trancoso, preparou um programa carnavalesco a condizer com a tradição local. A manhã de domingo será marcada por um mercado à moda antiga, mas também por uma arruada pelas ruas da vila com os Bombos e Pifaradas da Covilhã e o grupo Zés Pereiras, de Braga. Por volta das 14h30 dá-se a saída do corso carnavalesco, que partirá da adega cooperativa Beira Serra. O desfile será constituído por foliões, carros alegóricos, bombos, pifaradas, concertinas, zés pereiras e gigantones, não faltando também a sátira e a ironia própria da época. A chegada do corso ao Largo do Mercado está prevista para as 17h30, seguido do Enterro do Entrudo. A festa prossegue depois com um baile, tasquinhas e muitas surpresas.





Folia do Carnaval, Guarda



Na cidade mais alta, Carnaval é sinónimo do “Julgamento e Morte do Galo do Entrudo” na Praça Velha, no domingo. Antes, pelas 15 horas, há um desfile alegórico protagonizado pelas freguesias do concelho. Amanhã, serão os mais pequenos a fazer a festa do entrudo com um cortejo de encher o olho pelas ruas da cidade.





Carnaval da Neve, Covilhã



Começa amanhã e prolonga-se até terça-feira o programa do “Carnaval da Neve”, na Covilhã e Serra da Estrela. Tudo começa amanhã (14 horas) com o tradicional corso das escolas e instituições de solidariedade entre o Campo das Festas e a Praça do Município. No sábado será inaugurado o parque aventura e abre o “ski carnaval” na estância da Torre. Nesse dia há ainda uma caminhada pela arte urbana da Covilhã (15 horas) e um baile de Carnaval na Pousada da Juventude. No domingo haverá animação todo o dia na praça central das Penhas da Saúde e na segunda-feira está programada uma noite na Torre Alta Clu com Mr. Viziny. A terça-feira de Carnaval será marcada pela queima do entrudo na Serra da Estrela (14h30) e o respetivo enterro, já na Covilhã (22 horas).