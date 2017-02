24-02-2017 18:19

Manteigas vai geminar-se com localidade italiana

O município de Manteigas vai iniciar em abril e maio o projeto de geminação com a localidade italiana de Torre de’Passeri, situada na região de Abruzzo.

O processo, patrocinado e financiado pelo programa “Europa para os Cidadãos” da União Europeia, terá duas partes. A primeira decorre na vila serrana com duas conferências (29 de abril e 20 de maio) e dois seminários (6 e 13 de maio), durante os quais os participantes das duas localidades vão debater temas como “memória europeia comum para um futuro compartilhado”, “apoio humanitário e o voluntariado para a coesão social”, “desenvolvimento sustentável e economia local” ou “as políticas europeias e a crise económica”. A segunda parte ocorrerá em Torre de’Passeri, com a realização de um novo ciclo de conferências. Atualmente, Manteigas está geminada com a vila de Morlaàs (França) há mais de 25 anos.