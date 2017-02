24-02-2017 16:30

Fórum sobre potencialidades do concelho esta noite em Aguiar da Beira

O fórum/debate "Potencialidades e estratégias para o concelho – um exercício de cidadania" realiza-se hoje (20h30) no auditório municipal de Aguiar da Beira.

O objetivo desta sessão é «refletir sobre a realidade do concelho e debater as potencialidades e as estratégias para o território, ouvindo vários e diversificados quadrantes da população», refere a organização.

A iniciativa é promovida pelo CLDS 3G "Aguiar no Coração". O fórum insere-se no Estudo Económico, Social e Prospetivo do Concelho.