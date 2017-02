24-02-2017 13:04

Santinho Pacheco quer sede das Águas do Vale do Tejo na Guarda

O deputado do PS, Santinho Pacheco, eleito pelo círculo da Guarda, alertou o Governo de que a sede social da empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo nunca esteve na Guarda, ao contrário do que foi delineado quando formalmente constituída, uma vez que «todas as decisões eram tomadas a partir de Lisboa e toda a correspondência dirigida à empresa na Guarda era automaticamente direcionada para a capital».

Santinho Pacheco lembrou ainda que, em janeiro passado «foi aprovada em Conselho de Ministros a cisão das Águas de Lisboa e Vale do Tejo com a formação de três novas empresas», sendo elas a Vale do Tejo, que engloba as antigas Águas do Zêzere e Côa, Águas do Centro, Águas do Norte Alentejo e Águas do Centro Alentejo. No entanto, «a nova empresa Vale do Tejo, que integrará a gestão de quase 400 ETARs, das quais cerca de metade se localizam na Beira Alta, continuará a ter gestão delegada na Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL)», acrescenta o deputado socialista.

Numa pergunta dirigida ao Ministério do Ambiente, Santinho Pacheco questiona quando será criada «uma verdadeira sede na cidade da Guarda que dê dignidade a quem aí trabalha, aos clientes da empresa, aos autarcas e à região». O parlamentar socialista pergunta também se «está prevista alguma alteração ao nível da estrutura orgânica e hierárquica da empresa que beneficie diretamente a Guarda», e se é possível que «a direção de saneamento, que terá de ser criada, fique localizada na Guarda face ao número de infraestruturas e atividade desenvolvida nessa área».