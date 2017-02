24-02-2017 10:40

1,4 milhões de euros para estudar produção de energia na UBI

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a procurar soluções inovadoras no campo da produção de energia e novos materiais, numa investigação que implica um investimento global de 1,4 milhões de euros. Denominado “EMaDeS - Energia, Materiais e Desenvolvimento Sustentável”, o projeto está a ser desenvolvido no C-MAST - Centro de Ciências e Tecnologias da Engenharia Mecânica e Aeroespacial e conta já com o financiamento aprovado no âmbito do “Portugal 2020”, segundo a instituição. «Com uma duração de quatro anos, o trabalho envolverá uma parte significada dos elementos da unidade de investigação instalada na Faculdade de Engenharia para procurar soluções inovadoras no campo da produção de energia e novos materiais», adianta a UBI.