23-02-2017 19:14

ASTA e TeatrUBI estreiam hoje “Cenário Interior”

A ASTA e o TeatrUBI estreiam esta noite (21h30) uma nova peça no palco do Teatro Municipal da Covilhã. “Cenário Interior” repete amanhã à mesma hora e, segundo os produtores, «é mais do que um espetáculo de teatro, é também um acontecimento pedagógico, é um sinal de alerta contra uma das piores práticas enraizadas entre nós: a discriminação!».

A interpretação está a cargo dos alunos da Universidade da Beira Interior Cátia Moura, Célia da Silva, Edmilson Santos, João Maria Taborda, José Moita e Mara Andrade. A criação e direção são de Sérgio Novo e Rui Pires.