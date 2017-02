23-02-2017 15:10

Detido por posse ilegal de armas em Touça

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje a detenção de um homem, de 64 anos, pelo crime de posse ilegal de armas, na localidade de Touça, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. Segundo a GNR, no decorrer de uma busca domiciliária, militares do Núcleo de Investigação Criminal de Pinhel apreenderam três caçadeiras calibre 12 milímetros (mm), duas carabinas calibre .22, duas pistolas 6,35 mm, um revólver 5,75 mm, 654 munições de diversos calibres, uma mira telescópica, quatro velas de gelamonite, três detonadores e cordão detonante. O homem foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência.