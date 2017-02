23-02-2017 14:55

Chuva fraca e descida de temperatura no Carnaval

O fim-de-semana de Carnaval vai ser marcado pela nebulosidade, descida da temperatura da ordem dos 2/3 graus e chuva fraca, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A chuva vai fazer a sua aparição, a partir de domingo, no Minho e Douro litoral e estender-se a todo o território na segunda-feira, passando depois a regime de aguaceiros nas regiões do Norte e Centro.

Segundo o IPMA, os aguaceiros vão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Quanto às temperaturas, está prevista uma descida da mínima e da máxima no sábado, no domingo não há alterações significativas, na segunda-feira sobe a mínima e na segunda-feira desce.