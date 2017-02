23-02-2017 13:13

Concurso de fotografia "Transversalidades" com inscrições abertas

Está aberto o período de candidaturas ao concurso de fotografia "Transversalidades - Fotografia sem Fronteiras". As inscrições podem ser feitas até 9 de maio em www.cei.pt. O projeto "Transversalidades - Fotografias Sem Fronteiras" teve início em 2011 e tem como objetivos "aproveitar o valor estético, documental e pedagógico da fotografia para valorizar territórios com menos visibilidade, fomentar o diálogo entre territórios, pessoas e instituições de matriz ibérica", segundo o Centro de Estudos Ibéricos (CEI).

A fonte refere ainda que as imagens recolhidas no âmbito deste concurso documentarão a diversidade de territórios, sociedades e culturas de diferentes continentes, agrupadas nos seguintes temas: património natural, paisagens e biodiversidade; espaços rurais, agricultura e povoamento; cidade e processos de urbanização; cultura e sociedade, diversidade cultural e inclusão social.