22-02-2017 17:11

Sp. Covilhã vence líder Portimonense

O Sp. Covilhã derrotou esta tarde o Portimonense, líder da IIª Liga, por 1-0.

Em jogo em atraso da 26ª jornada disputado no Santos Pinto, o golo dos serranos foi marcado por Harramiz aos 27'. Os locais dominaram a partida e até desperdiçaram um penálti.

Com esta vitória a equipa orientada por Filipe Gouveia subiu para o 9º lugar da geral e no domingo o Covilhã volta a jogar em casa com o Porto B.