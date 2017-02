22-02-2017 15:46

Encontrada mulher desaparecida em Cótimos

A mulher de 76 anos que estava desaparecida desde terça-feira em Cótimos (Trancoso) foi encontrada «bem de saúde» numa aldeia vizinha.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou que a mulher foi encontrada pelas 12h15 na Cogula. «Estava bem de saúde, cansada, com fome e com frio», acrescentou fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

A idosa recebeu assistência médica no local. Iniciadas pelas 18 horas de terça-feira, as buscas envolveram elementos da GNR e dos bombeiros e foram suspensas ontem à noite, tendo sido retomadas esta manhã.