22-02-2017 15:08

Almeida promove concurso “Pastel Frei Bernardo”

Estão abertas as inscrições, até segunda-feira, para o concurso “Pastel Frei Bernardo”, promovido pelo município de Almeida.

O objetivo deste desafio é recordar Frei Bernardo de Brito (569-1617), mas também criar e promover um produto gastronómico e, simultaneamente, turístico-cultural. Os pastéis a concurso serão apresentados aos jurados na Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo a 28 de março.

O grande vencedor receberá um prémio monetário de 1.000 euros, enquanto o segundo classificado arrecadará 300 euros e poderá ainda, caso o júri assim o considere pela qualidade, ver o seu produto ser comercializado.

A ficha de inscrição e as normas do concurso estão disponíveis em www.cm-almeida.pt ou na Biblioteca Municipal Natércia Ruivo. Esta iniciativa integra as comemorações dos 400 anos da morte do frade, que incluem, entre outros eventos, a exposição “(Re)Lembrar Frei Bernardo de Brito. 1617-2017”. A 2 de março (11 horas), a biblioteca almeidense vai acolher uma tertúlia com Rui Rasquilho sobre o tema “Alcobaça ao tempo de Frei Bernardo de Brito”.