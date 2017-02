22-02-2017 11:04

Fornos de Algodres tem minimercado solidário que apoia famílias carenciadas

O Município de Fornos de Algodres tem a funcionar um minimercado solidário que recebe bens alimentares para depois serem distribuídos pelas famílias mais carenciadas do concelho. O projeto, denominado "Fornos tem, Fornos dá!", foi um dos três vencedores do Orçamento Participativo 2016 da autarquia de Fornos de Algodres. O minimercado solidário, inaugurado no domingo, localiza-se num edifício anexo à Igreja Paroquial do município e qualquer cidadão ou empresa pode doar voluntariamente qualquer tipo de alimentos. O Orçamento Participativo, denominado "Por Fornos Eu Participo!", teve em 2016 uma dotação de 30 mil euros e destinava-se a apoiar três projetos, cujo valor não ultrapassasse os 10 mil euros.