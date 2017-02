22-02-2017 10:02

Mulher desaparecida em Trancoso

Bombeiros e GNR estão hoje a procurar uma mulher, de 76 anos, que foi dada como desaparecida em Cótimos, no concelho de Trancoso. A mulher, "que supostamente terá problemas de Alzheimer", desapareceu do Centro de Dia de Cótimos pelas 14h30 de terça-feira, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. As buscas, por elementos da GNR e dos bombeiros, foram iniciadas pelas 18h18 de ontem e foram suspensas pelas 00h00, tendo sido retomadas hoje de manhã. Participam nas buscas oito elementos com duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e nove elementos da GNR, com quatro veículos e um cão pisteiro.