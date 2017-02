21-02-2017 16:35

Deputados do PSD questionam ministro sobre IC6

Ângela Guerra e Carlos Peixoto querem saber porque é que a requalificação da EN17 se inicia a partir de Tábua para Oliveira do Hospital e não de Celorico da Beira para Gouveia e Seia.

Num requerimento dirigido ao ministro das Infraestruturas e Transportes, os deputados do PSD eleitos pelo círculo da Guarda perguntam também se o atual Governo vai «apenas desencadear a execução do projeto de estudo do impacto ambiental do IC6, ou também o irá fazer relativamente ao IC7 (Nó de Folhadosa-Seia/Celorico da Beira) e ao IC37 (Seia- Nelas)?». E quer saber quando estarão concluídos os referidos projetos e qual vai ser a fonte de financiamento desta obra, interrogando ainda se a requalificação implica troços novos ou o aproveitamento da EN17. De resto, os parlamentares recordam que António Mendonça, ministro das Obras Públicas do Executivo de José Sócrates, tinha declarado, em outubro de 2010, que o Ministério do Ambiente já havia emitido declarações de impacte ambiental favoráveis e «que estava tudo pronto para se lançar o concurso da execução do IC6». Este requerimento surge após a adjudicação da requalificação da EN17, que contempla intervenções entre o nó de Tábua do IC6 e o limite do concelho de Oliveira do Hospital com Seia.