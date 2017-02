21-02-2017 15:15

Dois detidos por caça ilegal em Gouveia

A GNR anunciou hoje a detenção de dois homens, em Nespereira, no concelho de Gouveia, por estarem a caçar em horário proibido (antes do nascer do sol).

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, os homens foram detidos no domingo no decorrer de uma operação de fiscalização realizada pelo Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Gouveia.

Durante a ação foram apreendidas duas armas de fogo, os respetivos documentos, equipamento e diversos cartuchos.