20-02-2017 17:06

Grupo de cidadãos vai recorrer no caso das obras do parque municipal da Guarda

O grupo de cidadãos que apresentou uma providência cautelar para travar as obras no Parque Municipal da Guarda anunciou hoje que vai recorrer da decisão judicial que considerou improcedente o pedido de anulação do contrato da empreitada.

«Considerando a nossa discordância relativa aos pressupostos e argumentos que serviram de base à decisão do tribunal, iremos proceder ao recurso desta decisão», refere o grupo em comunicado hoje divulgado. Há quinze dias o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco considerou improcedente o pedido de anulação do contrato da requalificação do Parque Municipal da Guarda e absolveu a Câmara Municipal e a empresa adjudicatária.

O grupo de cidadãos sublinha que, apesar desta sentença, a providência cautelar permitiu «melhorar o projeto de requalificação em curso».