20-02-2017 14:23

Médicos do Centro acusam tutela de «desprezar» a formação contínua

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos considera que a proibição de patrocínios por parte de fornecedores nas instalações do Serviço Nacional de Saúde é uma «medida encapotada de falsa moralidade» da tutela.

A estrutura presidida por Carlos Cortes classifica de «surpreendente» o Decreto-Lei 5/2017, de 6 de janeiro, e avisa que a formação médica contínua será «fatalmente prejudicada, esvaziando-a dos hospitais públicos e desviando-a para o sector privado ou instalações hoteleiras sob um manto de fingimento e de moralização».

O dirigente garante ainda que esta medida vai resultar na «desqualificação da capacidade de decisão dos conselhos de administração e direções clínicas que o próprio Ministério da Saúde nomeou». Para o presidente da Secção do Centro da Ordem, «a responsabilidade de definir a essência e os limites da sua profissão deve ser dos médicos e não de dirigentes totalmente alienados da realidade e dos problemas do dia-a-dia».

Por isso, Carlos Cortes, que reclama a revogação do decreto-lei, pergunta se vai ser o Ministério da Saúde a financiar doravante a formação clínica pós-graduada ou quererá apenas «desviar congressos e reuniões científicas exclusivamente para espaços privados?».