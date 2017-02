20-02-2017 12:03

Buscas a homem desaparecido em Figueira de Castelo Rodrigo foram suspensas

As buscas para tentar localizar um homem que está dado como desaparecido em Almofala, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, foram suspensas na sexta-feira, mas a GNR continua a vigilância na zona, foi hoje anunciado. As operações de busca para localizar o homem de 33 anos, que sofre de autismo, foram realizadas de quarta-feira a sexta-feira por elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, as autoridades «fizeram tudo o que era possível para tentar encontrar o homem, tendo sido empenhados todos os meios ao nosso alcance, mas infelizmente não produziram efeitos». Chegaram a estar envolvidos nas buscas um total de 21 homens (11 elementos dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, da GNR e cinco da Força Especial de Bombeiros), auxiliados por seis viaturas e por dois cães pisteiros da GNR.