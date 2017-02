20-02-2017 11:02

Desafios da União Europeia em debate na UBI

O Núcleo de Estudantes Social Democratas (NESD) da Universidade da Beira Interior (UBI) organiza hoje (14h30) uma conferência sobre “Os Desafios da União Europeia”.

Participam os eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE) José Manuel Fernandes e Fernando Ruas. Nesta conferência serão debatidos os desafios da União Europeia na política regional, bem como as vicissitudes que enfrentou até hoje e as que enfrentará no futuro. A sessão realiza-se no anfiteatro 7.21 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) e tem entrada livre.