20-02-2017 09:45

Carlos Condesso é o candidato do PSD em Figueira de Castelo Rodrigo

Carlos Condesso é o candidato do PSD à Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo.

O nome foi aprovado pela comissão política concelhia na passada sexta-feira, por unanimidade. Carlos Condesso é natural de Figueira de Castelo Rodrigo, tem 42 anos, e é o atual líder da secção local do PSD.

É vereador no município de Figueira de Castelo Rodrigo e chefe de gabinete de Álvaro Amaro na Câmara da Guarda.

A autarquia figueirense é presidida pelo socialista Paulo Langrouva, que se recandidata a um segundo mandato.