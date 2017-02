19-02-2017 17:07

Sp. Covilhã empata com U. Madeira

O Sp. Covilhã empatou com o U. Madeira, tendo a partida ficado 1-1. Os covilhanenses foram os primeiros a marcar, quando aos 25' Chaby, na cobrança de um livre direto, fez a bola passar por cima da barreira e abriu o marcador. Contudo, o avanço no marcador durou pouco tempo. Aos 38', Henrique do U. Madeira marcou golo, tendo empatado o jogo.