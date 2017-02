19-02-2017 15:36

Seleção leva Francisco Serra ao Europeu INAS

O marchador Francisco Serra (Leões da Floresta/UBI) foi convocado para integrar a seleção que vai representar Portugal no Europeu de Pista Coberta INAS em Praga (República Checa), de 8 a 13 de março. No início deste mês, o jovem covilhanense sagrou-se campeão nacional de juniores da Associação Nacional do Desporto com Deficiência Intelectual (ANDDI) nos 1.500 metros marcha com um novo recorde nacional. Será a primeira vez que Francisco Serra representará a seleção nacional.