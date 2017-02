19-02-2017 14:22

Bombeiros de Famalicão da Serra promovem teatro para angariar fundos

Os Bombeiros de Famalicão da Serra, apoiados por diversas entidades de Famalicão da Serra (Guarda) e do distrito da Guarda, continuam com o ciclo de atividades que pretende angariar fundos para a construção do futuro quartel da corporação. Hoje é a vez do Teatro do Imaginário, grupo de teatro amador do Manigoto (Pinhel), se apresentar no palco da Casa da Cultura de Famalicão da Serra. O grupo de teatro exibirá a peça “Mercúrio, o Doido e a Morte”, com início às 16 horas, e a entrada no espetáculo tem um custo de, no mínimo, dois euros por pessoa.