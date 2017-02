19-02-2017 13:45

Antigos alunos da UBI ganham Prémio de Arquitetura

Os ex-alunos do Mestrado Integrado em Arquitetura da UBI, João Oliveira e Rafael Ramalho, conquistaram o primeiro prémio no Concurso de ideias Desafios Urbanos’16. Trata-se da terceira edição da iniciativa que o portal “Espaço de Arquitetura” lança anualmente. O desafio pretendia encontrar soluções para a revitalização da Fábrica Sampaio, Ferreira e Cia. Lda, em Riba D’Ave, Vila Nova de Famalicão, implantada numa área com cerca de 35.000 m2.