19-02-2017 13:07

Guitarrista espanhola Susan Santos no cartaz do Seia Jazz & Blues

A guitarrista e cantora espanhola Susan Santos é o destaque da 13.ª edição do festival Seia Jazz & Blues, que vai decorrer naquela cidade do distrito da Guarda entre 6 e 12 de março. A banda formada pela guitarrista e cantora Susan Santos sobe ao palco no dia 11 de março, pelas 22 horas, no âmbito de uma digressão que está a fazer, entre fevereiro e maio, por Bilbau, Londres, Sevilha, Badajoz, Madrid, Isernhagen (Alemanha) e Sande (Noruega). Criado em 2005, o festival é uma referência incontornável da programação cultural do Município de Seia, na Serra da Estrela, e conta com o apoio da Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE) e do Conservatório de Música de Seia. Os bilhetes para os concertos já se encontram à venda na Casa Municipal da Cultura de Seia.