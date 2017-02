18-02-2017 19:25

Covilhã recebe jornalista portuguesa acreditada no Vaticano

A jornalista portuguesa acreditada no Vaticano, Aura Miguel,

estará (4 de março) na sede do Grupo Educação e Recreio Campos Melo, na Covilhã, para dar testemunho das experiências vividas com os papas João Paulo II, Bento XVI e o atual papa Francisco.

Aura Miguel é licenciada em Direito pela Universidade Católica e tem uma pós-graduação em Ciências da Informação. É jornalista desde 1982, tendo colaborado com os jornais "A Tarde" e "Semanário". Desde 1985, exerce a função de editora de assuntos religiosos na Rádio Renascença. Em 2002, ainda durante o pontificado de João Paulo II, foi escolhida entre os 14 jornalistas convidados pelo Papa para escrever uma das 14 estações da Via Sacra de Sexta-Feira Santa, presidida pelo Sumo Pontífice no Coliseu de Roma.