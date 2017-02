18-02-2017 19:00

Workshop de aves invernantes no CISE

Decorre durante este fim-de-semana a sexta edição do workshop de observação de aves invernantes, promovida pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) e o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS).

O curso integra sessões teóricas e de campo (em vários locais da serra) para observação das espécies no seu habitat natural. O objetivo é dar a conhecer a diversidade de aves que acorrem no Inverno à região serrana, as particularidades das migrações e das adaptações ao frio e à neve e alguns dos melhores locais para as observar.

«A Serra da Estrela é um dos melhores locais em Portugal para o estudo de algumas das espécies de aves invernantes que noutras regiões do país são relativamente raras», refere o CISE.