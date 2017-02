18-02-2017 17:17

Mariana Aydar & Dani Black no Teatro Cine

Dois dos maiores protagonistas da nova geração da música popular brasileira atuam hoje (21h30) no Teatro Cine de Gouveia.

A primeira parte do concerto é da responsabilidade do jovem artista brasileiro, Momo, que apresentará temas do seu novo álbum, produzido por cá por Marcelo Camelo. Depois, sobem ao palco Dani Black e Mariana Aydar, que representam uma nova sensibilidade na MPB emanada de São Paulo. Os dois participaram no espetáculo coletivo “Avenida Paulista”, que procurou mapear novas sonoridades com origem naquela mega cidade brasileira. Agora, juntos, exploram cumplicidades num espetáculo onde trazem as suas canções, de amor e gente, de sentidos modernos e de dívidas à tradição que sempre estudaram. São “Canções de Dilúvio” ou “Pedaço de uma Asa”, os mais recentes trabalhos de Dani Black e Mariana Aydar, respetivamente. O primeiro é um compositor respeitado, o homem que deu voz a anseios de uma geração em “Trono de Estudar”, canções que depois viraram hino nas vozes de Chico Buarque ou Arnaldo Antunes. Já Mariana Aydar tem-se igualmente revelado intérprete de exceção.