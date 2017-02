17-02-2017 18:28

Caça ilegal no Sabugal leva homem a tribunal

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje a detenção, no concelho do Sabugal, de um homem “por estar a caçar a menos de 250 metros de um povoado”.

O homem foi detido na quinta-feira por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR que apreenderam uma arma de caça, 23 munições, diversos documentos, um estojo e um cadeado gatilho. Segundo a GNR, o detido foi sujeito a termo de identidade e residência e notificado para comparecer no tribunal no dia 28.