17-02-2017 18:11

Ricardo Brancal nos Campeonatos do Mundo

O covilhanense Ricardo Brancal, de 20 anos, e campeão nacional em título é um dos quatro representantes de Portugal nos Campeonatos do Mundo de esqui alpino, que estão a decorrer em Saint Moritz (Suíça) até domingo.

Além de Ricardo Brancal, o único que marcou presença em Mundiais, em Schladming (Áustria), em 2013, vão competir nas provas de “slalom” e “slalom gigante” Arthur Hanse, o nome mais sonante da seleção lusa, Catarina Carvalho e Samuel Almeida. De acordo com Sérgio Figueiredo, diretor técnico nacional, o objetivo é «apurar um corredor para as finais» e o lusodescendente Arthur Hanse, de 23 anos e a residir em França, que esteve nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi (2014), é a principal esperança. Já o esquiador da Covilhã vai para St. Moritz com a intenção de melhorar o seu desempenho e conseguir um lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo ano, em Pyeongchang (Coreia do Sul).