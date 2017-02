17-02-2017 17:31

Dois detidos por caça ilegal em Celorico da Beira

A GNR anunciou hoje a detenção, na Zona de Caça Municipal de Quinteto, em Minhocal, concelho de Celorico da Beira, de dois homens com 68 anos, por estarem a caçar numa zona de proteção. Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os homens foram detidos ontem, no decorrer de uma operação de fiscalização, realizada pelo Núcleo de Proteção Ambiental da Guarda, quando estavam “a praticar o ato venatório em área de proteção (menos de 500 metros de instalações industriais)”. Os militares apreenderam duas armas de fogo, os respetivos documentos, equipamento, diversos cartuchos e três tordos. Os detidos foram presentes ao Tribunal de Celorico da Beira que lhes aplicou uma coima no valor de 250 euros e a suspensão provisória da pena por dois meses.