17-02-2017 16:49

Debate sobre "Nova geração de políticos" em Gouveia

O grupo Escola Velha de Teatro de Gouveia promove hoje, às 21h30, no auditório da sua sede, um debate dedicado à "Nova geração de políticos". A iniciativa, inserida no espaço de debate "2 À Sexta - Ideias em Debate", será moderada pelo deputado socialista Santinho Pacheco e contará com a participação de Ana Jorge (PCP), João Torres (PS) e de José Miguel Ferreira (PSD).