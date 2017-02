17-02-2017 15:24

Abastecimento de água interrompido na Guarda

Segundo informação avançada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), na sequência de trabalhos de manutenção, o abastecimento de água estará interrompido até às 16h30 de hoje, na Rua do Campo, na Rua do Ferrinho e no Largo João de Deus.